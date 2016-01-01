|
Мы переехали!
Наш новый адрес:
http://epampa.yuniko.ru/
Дорогие друзья!
Подросли те, кто родился во времена перемен. Дети очутились в новой реальности,
с которой не были знакомы родители. Всё пришло в движение: открылись новые возможности - но и возникли новые опасности.
Предприимчивые начали богатеть, строить жизнь на свой вкус, ездить за границу - но дома, на улицах, начали чаще стрелять и взрывать. Злые люди,
как звери, сбились в стаи, появились новые хищники. Возникли новые прелести и размножились новые гадости. Жизнь стала похожа на путешествие в
неизведанных пампасах, где за каждым кустом может скрываться опасность. Как в этом мире выбрать верный путь? Надо поспевать за переменами,
"догонять", как говорят подростки, - то есть понимать устройство мира. Задача нашего журнала - помочь читателю ориентироваться в новой реальности.
Считается, что детство заканчивается с окончанием школы, когда дают аттестат зрелости. Но внутри каждого человека остаётся какая-то часть
детства - и ещё долго живёт… Иначе взрослые никогда бы не смогли понять подростков и детей. Но и подростки могут лучше узнать взрослых, когда
увидят их в развитии, в движении - во взрослении!
Повезло тем, у кого есть старшая сестра или брат, - они могут рассказать, что происходит дальше, когда школа кончается. Будущее притягивает. В каждом
человеке детство перемешано со взрослостью. Наш журнал могут читать и взрослые, и дети - те, кому за десять… Каждый здесь обнаружит порцию приключений и
опыта, свою "пропорцию" детства и взрослости.
ИСТОРИИ
Александр Торопцев
Васькины проводы
В РИФМУ!
Инна Гамазкова
Варежкина сказка
Елена Липатова
Угадай на букву "Рррррррррры"!
NEW-СКАЗКА
Анастасия Строкина
Про Великана
ВСПОМИНАНЬЯ
Александр Карповецкий
Настоящая коляда
Светлана Бондарева
Феткино детство
ЛЯГУШАТНИК
Борис Колесов
Невероятные приключения
весёлого ослика
ДЕТСКИЕ КНИЖКИ
Сергей Георгиев
Голавль
(из книги "Собаки не ошибаются")
УТРЕННИЙ СПЕКТАКЛЬ
Иван Мельник
Чудеса да и только!
РЕДКИЙ ЗВЕРЬ
Евгения Кудрина
Три жизни одного дерева
МАСТЕР-КЛАСС
Алан Александр Милн
Я сам!
(перевод Станислава Минакова)
КНИЖНАЯ ПОЛКА
Фёдор Сологуб
Сказочки
ПОДЛЕСОК
Екатерина Лошакова
Звёзды в глазах
КАКОЕ В МИРЕ ЧУДО?
Павел Квартальнов
Игра в "жадинку"
ВНЕ РУБРИК
Ксения Драгунская
Памяти Николая Поклада
ЖИВАЯ РЕЧЬ
Юрий Нечипоренко
на радио "КНИГА"
(эфир 1 июня 2016)
27 декабря 2016
В норе глубокой,
Нелюдим,
Сидел печальный Крот
И думал: "Снова я один
Справляю Новый год..."
Инна Гамазкова.
Варежкина сказка: с днём рождения, Земля!
22 декабря 2016 "Самый большой праздник после Нового года – Рождество. В этот день взрослые не работают, но и дома
не сидят – ходят к родственникам или к друзьям в гости..."
Александр Карповецкий.
Настоящая коляда: засевка и щедровка.
19 декабря 2016 "Я увидела этот лес ночью. Мы шли с родителями, они что-то усердно искали, а я уже, кажется, всё нашла..."
Екатерина Лошакова.
Звёзды в глазах: дети против монстров.
16 декабря 2016
В коробке из-под спичек
Жил Александр Жук.
Он был смешной, хороший,
Он ел из моих рук…
Алан Александр Милн.
Я сам! (перевод Станислава Минакова): когда бы я был королём...
12 декабря 2016 "Может быть, он жив и до сих пор. Да что там, я в этом уверен! Двадцать лет назад занимал он удобный
омут невдалеке от того места, где река Нязя впадает в Уфу..."
Сергей Георгиев.
Голавль: на червяка теперь не ловят.
9 декабря 2016 Снег сыпет, сыпет. Ветер. Метель. И так – день, другой. Месяц за месяцем. И домик маленький заметает до крыши...
Светлана Бондарева.
Феткино детство: и мы поехали.
2 декабря 2016
Снежики-снежики,
Снежные ёжики!
С зимнего облака прыгают
Снежики!..
Елена Липатова.
Угадай на букву "Рррррррррры"!: нелетающие птицы.
21 ноября 2016 Ему нравилось собирать деньги и покупать на них что-нибудь нужное. Но в тот день он полез в тайник
с другими целями...
Александр Торопцев.
Васькины проводы: после одного красивого удара.
18 ноября 2016 "Однажды пришли к папе люди оттуда, ну как сказать... Когда сам папа рассказывал эту историю,
он тут делал паузу..."
Юрий Нечипоренко.
Папа и шпион: опасное задание.
14 ноября 2016 "В квартиру над нами новые жильцы въехали. С пианино и рыжей девчонкой. Девчонка как девчонка:
бант на макушке, веснушки на носу..."
Ирина Дружаева.
Пердюмонокль: лекарство от любви.
11 ноября 2016
Не слышал чуднее историй,
Хоть знаю в историях толк.
В посёлке у самого моря
Живёт удивительный волк…
Борис Вайнер.
Мокрые стихи: до последней двоечки!
8 ноября 2016 Однажды на Острове жил Великан. Жил совсем один: ни людей, ни других великанов поблизости не было...
Анастасия Строкина.
Про Великана: за гору, за реку, в поле.
4 ноября 2016 Известно - в самом начале было слово. То есть Некто произнёс его ещё до того, как появились леса, моря,
горы, звери и человек...
Александр Дорофеев.
Крылатые слова (из книги "У меня в груди Анюта"): тёмные речи генерала Бочкина.
1 ноября 2016 Собачка, найденная на улице, с виду была неказистой. Но оказалась совсем не простой...
Сергей Махотин.
Жучка колорадская: гречка для Дженни.
27 октября 2016
Послушайте, ветер какой за окном!
Он гонит и гонит людей по дорожке…
А жёлтые листья летят кувырком
И падают вниз, растопырив ладошки!..
Елена Григорьева.
В лесу стоял художник: древняя подруга.
24 октября 2016 "Когда в нашей семье кто-нибудь заболевал, бабушка не спеша, проходила в спальню и,
по-старчески кряхтя, становилась на колени. Под кроватью, среди полумрака и пыли, в картонных коробках хранились высушенные
стебли, корни и цветы..."
Олег Корниенко.
Тысячелистник: не только живым.
20 октября 2016 Ей всегда было страшно. Может, с виду она казалась боевой девчонкой, но внутри трусила,
сбегала с поля боя...
Анастасия Лавряшина.
Школа розового цвета: буду помнить.
18 октября 2016 "Осенью мы приехали в деревню. Там было совсем по-другому, чем летом. Пусто, тихо, и пахло дымком..."
Ксения Драгунская.
Меховые звёзды (из книги "Мужское воспитание"): Паскаль, Ашан и Мега.
14 октября 2016 У весёлого ослика – настолько молодого, что ни капельку не старого, – был
чудесный дом. Дверь откроешь, и вот тебе уютная кухня...
Борис Колесов.
Невероятные приключения весёлого ослика: три компота, два каната.
6 октября 2016
Раз мышонок отправился в гости
и поранил о камешки хвостик...
Татьяна Шипошина.
Мне рассказала стрекоза...: с полным карманом дождя.
4 октября 2016 Мальчик с пальчик встретил мальчика с ноготок и поколотил его. Стоит мальчик с ноготок и жалобно пищит...
Фёдор Сологуб.
Сказочки: палочка-погонялочка и шапочка-многодумочка.
16 сентября 2016 Три новых книги вышли у Анны Никольской:
"Дом, который уплыл" (изд. "Оникс", худ. Анна Твердохлебова),
"Человек-мандарин" (изд. "Нигма", худ. Мария Михальская)
и "Я уеду жить в "Свитер" (изд. "Росмэн").
15 сентября 2016 "Утром я проснулась от грохота противней. С кухни валил синий дым и воняло горелым..."
Екатерина Жданова.
Кенгурятина в собственном соку: порывистый, но попутный.
13 сентября 2016 "Когда мне было шесть лет, папа подарил мне футбольный мяч. Но не простой, а тот самый, которым
тренировался настоящий "Спартак"..."
Сергей Переляев.
Когда мы гуляли по бензозаправке: и пойдёт дождик.
9 сентября 2016 В каждом доме, где есть маленькие дети, есть и Подкроватка. Живёт он, как вы, наверное, уже догадались,
под кроватью...
Елена Заславская.
Героический носочек: сколопендра бежит.
[все новости]
здесь можно посидеть-полежать-поболтать
обсудить прочитанное и увиденное
или секретное послание оставить
все пампасские авторы по алфавиту
архив журнала "Электронные пампасы"
ссылки на детские ресурсы в сети
здесь же расположены наши баннеры
главный редактор
Юрий Нечипоренко
nech@smtp.ru
литературный редактор
Татьяна Куцубова
tnk@okasoft.de
художественный редактор
Голя Монголин
glebuspenski@gmail.com
пампасская почта:
epampa@yandex.ru
Редакция рукописи не рецензирует
и без необходимости в переписку не вступает.