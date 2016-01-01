П одросли те, кто родился во времена перемен. Дети очутились в новой реальности, с которой не были знакомы родители. Всё пришло в движение: открылись новые возможности - но и возникли новые опасности.

Предприимчивые начали богатеть, строить жизнь на свой вкус, ездить за границу - но дома, на улицах, начали чаще стрелять и взрывать. Злые люди, как звери, сбились в стаи, появились новые хищники. Возникли новые прелести и размножились новые гадости. Жизнь стала похожа на путешествие в неизведанных пампасах, где за каждым кустом может скрываться опасность. Как в этом мире выбрать верный путь? Надо поспевать за переменами, "догонять", как говорят подростки, - то есть понимать устройство мира. Задача нашего журнала - помочь читателю ориентироваться в новой реальности.

Считается, что детство заканчивается с окончанием школы, когда дают аттестат зрелости. Но внутри каждого человека остаётся какая-то часть детства - и ещё долго живёт… Иначе взрослые никогда бы не смогли понять подростков и детей. Но и подростки могут лучше узнать взрослых, когда увидят их в развитии, в движении - во взрослении!

Повезло тем, у кого есть старшая сестра или брат, - они могут рассказать, что происходит дальше, когда школа кончается. Будущее притягивает. В каждом человеке детство перемешано со взрослостью. Наш журнал могут читать и взрослые, и дети - те, кому за десять… Каждый здесь обнаружит порцию приключений и опыта, свою "пропорцию" детства и взрослости.